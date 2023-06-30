Окупанти поступово виїжджають з території ЗАЕС, — розвідка

Російський окупант на території Запорізької АЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Крайньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Згідно зі свіжими даними, російські окупанти поступово залишають Запорізьку атомну електростанцію.

Уже виїхали три співробітника Росатому, які керували діями російських окупантів.

Крім того, росіяни заявили, що виїхати мають ті українці, які підписали контракти з Росатомом.

Уже виїхали:

очільниця юридичного відділу Манцурова;

головний інспектор Штатський;

заступник директора станції із забезпечення Губарев.

Росіяни наголосили, що виїхати усі, кому це рекомендували, мають до 5 липня у напрямку окупованого Криму.

Військові теж зникають

Крім того, стало відомо, що зменшується і кількість військових патрулів окупаційного контингенту.

Йдеться як про територію ЗАЕС, так і про місто-супутник Енергодар.

Нагадаємо, 27 червня у США відреагували на інформацію про ймовірність підриву російськими військами Запорізької АЕС. Там заявили, що не вважають загрозу катастрофи "неминучою".