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Оккупанты постепенно выезжают с территории ЗАЭС, — разведка

30 июня 2023 09:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты постепенно выезжают с территории ЗАЭС, — разведка
Российский оккупант на территории Запорожской АЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты, как гражданские, так и военные, начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Россияне покидают ЗАЭС

Согласно свежим данным, российские оккупанты постепенно покидают Запорожскую атомную электростанцию.

Уже выехали три сотрудника Росатома, руководившие действиями российских оккупантов.

Кроме того, россияне заявили, что уехать должны те украинцы, которые подписали контракты с Росатомом.

Уже уехали:

  • глава юридического отдела Манцурова;
  • главный инспектор Штатский;
  • заместитель директора станции по обеспечению Губарев.

Россияне подчеркнули, что уехать все, кому это рекомендовали, должны до 5 июля в направлении оккупированного Крыма.

Военные тоже исчезают

Кроме того, стало известно, что уменьшается количество военных патрулей оккупационного контингента.

Речь идет как о территории ЗАЭС, так и о городе-спутнике Энергодар.

Напомним, 27 июня в США отреагировали на информацию о вероятности подрыва российскими войсками Запорожской АЭС. Там заявили, что не считают угрозу катастрофы "неизбежной".

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