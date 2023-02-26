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Окупанти пригнали в Крим строковиків з Челябінська для будівництва оборонних укріплень, — Генштаб

26 лютого 2023 07:30
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росія використовує на війні солдатів строкової служби
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

До окупованого Криму російське військове командування направило 150 солдатів строкової служби з Челябінської області. Вони будуватимуть на півострові оборонні споруди.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Російські строковики в Криму

За інформацією української розвідки, російське військове командування направило до окупованого Криму солдатів строкової служби.

Відомо, зокрема, про 150 військовослужбовців-строковиків з Челябінської області, які прибули на захоплений росіянами український півострів.

Мета залучення солдатів строкової служби

Строковики з-під Челябінська нібито не беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Їх, за наявними даними, прикомандирували для будівництва оборонних укріплень.

Таким чином, окупанти всерйоз побоюються майбутньої деокупації півострова.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що російські окупанти створили нові оборонні укріплення на півночі захопленого Криму. Ці траншеї були збудовані на південь від міста Армянськ, на відстані 10 км від адмінмежі з Херсонською областю.

Фото з російських ЗМІ

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