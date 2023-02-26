Оккупанты пригнали в Крым срочников из Челябинска для строительства оборонных укреплений, — Генштаб
В оккупированный Крым российское военное командование направило 150 солдат срочной службы из Челябинской области. Они будут строить на полуострове оборонительные постройки.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Российские срочники в Крыму
По информации украинской разведки, российское военное командование направило в оккупированный Крым солдат срочной службы.
Известно, в частности, о 150 военнослужащих-срочниках из Челябинской области, прибывших на захваченный россиянами украинский полуостров.
Цель привлечения солдат срочной службы
Строковики из-под Челябинска якобы не участвуют в боевых действиях против Сил обороны Украины.
Их, по имеющимся данным, прикомандировали для строительства оборонительных укреплений.
Таким образом, оккупанты всерьез опасаются предстоящей деоккупации полуострова.
Напомним, в начале января стало известно, что российские оккупанты создали новые оборонительные укрепления на севере захваченного Крыма. Эти траншеи были построены к югу от города Армянск, в 10 км от админграницы с Херсонской областью.
Фото из российских СМИ