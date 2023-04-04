Окупанти продовжують терор в Херсонської області та забороняють виходити з дому, — Генштаб

Російські окупанти

У Каховському районі Херсонської області населення продовжує зазнавати тиску з боку російських окупантів у деяких населених пунктах. Один із нещодавніх випадків стався 2 квітня, коли мешканцям заборонили залишати свої будинки та виходити на вулиці, а всі громадські місця, такі як торгові центри, магазини та лікарні, були закриті на добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У деяких селах пенсіонери продовжують страждати від знущань загарбників: щоб отримати свої пенсії, їм потрібно стояти у черзі, а не всім вистачає коштів на повний розмір виплат. Однак, за певну суму грошей, отримання соціальних виплат стає доступнішим.

Загалом, російські окупанти продовжують негативно впливати на життя місцевого населення в низці населених пунктів Каховського району Херсонської області. Введення заборони на вихід із дому та закриття громадських місць лише посилили проблеми, з якими вже стикаються місцеві жителі, включаючи пенсіонерів, які змушені стояти у черзі для отримання своїх виплат. Водночас для тих, хто готовий заплатити, доступність соціальних виплат зростає.

Нагадаємо, що російські загарбники на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ розпочали евакуацію на окупованій території Херсонщини. Зокрема, окупанти складають списки для вивезення цивільного населення зі Скадовська.