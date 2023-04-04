Оккупанты продолжают террор в Херсонской области и запрещают выходить из дома, — Генштаб

Российские оккупанты

В Каховском районе Херсонской области население продолжает подвергаться давлению со стороны российских оккупантов в некоторых населенных пунктах. Один из недавних случаев произошел 2 апреля, когда жителям запретили покидать свои дома и выходить на улицы, а все общественные места, такие как торговые центры, магазины и больницы, были закрыты на сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В некоторых селах пенсионеры продолжают страдать от издевательств захватчиков: чтобы получить свои пенсии, им нужно стоять в очереди, а не всем хватает средств на полный размер выплат. Однако, за определенную сумму денег, получение социальных выплат становится доступнее.

В общей сложности, российские оккупанты продолжают оказывать негативное влияние на жизнь местного населения в ряде населенных пунктов Каховского района Херсонской области. Введение запрета на выход из дома и закрытие общественных мест только усугубили проблемы, с которыми уже сталкиваются местные жители, включая пенсионеров, которые вынуждены стоять в очереди для получения своих выплат. В то же время, для тех, кто готов заплатить, доступность социальных выплат возрастает.

Напомним, что российские захватчики на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ начали эвакуацию на оккупированной территории Херсонщины. В частности, оккупанты составляют списки для вывоза гражданского населения из Скадовска.