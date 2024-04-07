Окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують чинити воєнні злочини без належного покарання. Противник знову розстріляв українських військових, які здалися в полон.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram у неділю, 7 квітня.

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Допис Цаплієнка. Фото: скриншот

Розстріл українських військовополонених

"Російські виродки знову розстріляли українських військових, які здалися в полон", — розповів Цаплієнко.

За попередньою інформацією, це сталося біля села Кринки Херсонської області.

Нагадаємо, 24 лютого російські окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин загарбників стався в Бахмутському районі.

Також 20 лютого загарбники розстріляли полонених українських військових біля Роботиного Запорізької області. Це були троє військових Третьої БрОП "Спартан".

А 19 лютого окупанти в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених. За інформацією ЗМІ, це сталося в смузі 10-ї бригади північно-східніше Веселого.