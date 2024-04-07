Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон arrow

Окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон

7 квітня 2024 14:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують чинити воєнні злочини без належного покарання. Противник знову розстріляв українських військових, які здалися в полон.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram у неділю, 7 квітня.

Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

null
Допис Цаплієнка. Фото: скриншот

Розстріл українських військовополонених

"Російські виродки знову розстріляли українських військових, які здалися в полон", — розповів Цаплієнко.

За попередньою інформацією, це сталося біля села Кринки Херсонської області.

Нагадаємо, 24 лютого російські окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Черговий воєнний злочин загарбників стався в Бахмутському районі.

Також 20 лютого загарбники розстріляли полонених українських військових біля Роботиного Запорізької області. Це були троє військових Третьої БрОП "Спартан".

А 19 лютого окупанти в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених. За інформацією ЗМІ, це сталося в смузі 10-ї бригади північно-східніше Веселого.

війна
вбивство
Україна
окупанти
полонені

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку