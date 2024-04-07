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Оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдались в плен

7 апреля 2024 14:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдались в плен
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления без должного наказания. Противник снова расстрелял украинских военных, которые сдались в плен.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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Пост Цаплиенко. Фото: скриншот

Расстрел украинских военнопленных

"Российские уроды снова расстреляли украинских военных, которые сдались в плен", — рассказал Цаплиенко.

По предварительной информации, это произошло возле села Крынки Херсонской области.

Напомним, 24 февраля российские оккупанты расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен. Очередное военное преступление захватчиков произошло в Бахмутском районе.

Также 20 февраля захватчики расстреляли пленных украинских военных возле Работино Запорожской области. Это были три военных Третьей БрОП "Спартан".

А 19 февраля оккупанты в полосе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" расстреляли двух украинских военнопленных. По информации СМИ, это произошло в полосе 10-й бригады северо-восточнее Веселого.

война
убийство
Украина
оккупанты
пленные

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