Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти "таврують" дітей російським громадянством на окупованих територіях arrow

Окупанти "таврують" дітей російським громадянством на окупованих територіях

5 квітня 2024 12:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти "таврують" дітей російським громадянством на окупованих територіях
Російські документи. Ілюстративне фото: ЕРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях почали ставити штампи на українські свідоцтва про народження дітей, які засвідчують, що вони громадяни РФ. Таким чином вони спростили процедуру паспортизації.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Як росіяни "таврують" українських дітей в окупації

Місцеві жителі розповідають, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, загарбники ставлять штампи на українські свідоцтва про народження дітей, що вони відтепер "громадяни РФ".

null
Штамп росіян на українських документах. Фото: t.me/zaporizka_sish 

Таким чином окупанти спростили свої завдання, адже поставити штамп займає набагато менше часу, ніж зробити нові документи.

Нагадаємо, начальник ростовського Головного управління Міністерства внутрішніх справ Олег Агарков заявив, що вже понад два мільйони українців в окупації отримали російські паспорти

Британська розвідка попередила, що громадяни України, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть опинитися в новій небезпеці. Українцям, що відмовилися від російських паспортів, загрожує депортація до віддалених регіонів Росії.

Водночас міський голова Енергодару Дмитро Орлов. розповів, що в місті ще люди, які відмовляються отримувати російське громадянство та документи, але через це їм відмовляються надавати медичну допомогу — навіть дітям та пенсіонерам. 

діти
росіяни
російські паспорти
громадянство
окупація
документи
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста