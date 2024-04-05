Окупанти "таврують" дітей російським громадянством на окупованих територіях

Російські документи. Ілюстративне фото: ЕРА

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях почали ставити штампи на українські свідоцтва про народження дітей, які засвідчують, що вони громадяни РФ. Таким чином вони спростили процедуру паспортизації.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Місцеві жителі розповідають, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, загарбники ставлять штампи на українські свідоцтва про народження дітей, що вони відтепер "громадяни РФ".

Штамп росіян на українських документах. Фото: t.me/zaporizka_sish

Таким чином окупанти спростили свої завдання, адже поставити штамп займає набагато менше часу, ніж зробити нові документи.

Нагадаємо, начальник ростовського Головного управління Міністерства внутрішніх справ Олег Агарков заявив, що вже понад два мільйони українців в окупації отримали російські паспорти.

Британська розвідка попередила, що громадяни України, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть опинитися в новій небезпеці. Українцям, що відмовилися від російських паспортів, загрожує депортація до віддалених регіонів Росії.

Водночас міський голова Енергодару Дмитро Орлов. розповів, що в місті ще люди, які відмовляються отримувати російське громадянство та документи, але через це їм відмовляються надавати медичну допомогу — навіть дітям та пенсіонерам.