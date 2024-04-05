Оккупанты "клеймят" детей российским гражданством на оккупированных территориях

Российские документы. Иллюстративное фото: ЕРА

Российские захватчики на временно оккупированных территориях начали ставить штампы на украинские свидетельства о рождении детей, удостоверяющих, что они граждане РФ. Таким образом, они упростили процедуру паспортизации.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Местные жители рассказывают, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, захватчики ставят штампы на украинские свидетельства о рождении детей, что они отныне "граждане РФ".

Штамп россиян на украинских документах. Фото: t.me/zaporizka_sish

Таким образом, оккупанты упростили свои задачи, ведь поставить штамп занимает гораздо меньше времени, чем сделать новые документы.

Напомним, начальник ростовского Главного управления Министерства внутренних дел Олег Агарков заявил, что уже более двух миллионов украинцев в оккупации получили российские паспорта.

Британская разведка предупредила, что граждане Украины, до сих пор находящиеся на временно оккупированных территориях, могут оказаться в новой опасности. Украинцам, которые отказались от российских паспортов, грозит депортация в отдаленные регионы России.

В то же время городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что в городе еще люди, которые отказываются получать российское гражданство и документы, но поэтому им отказываются оказывать медицинскую помощь — даже детям и пенсионерам.