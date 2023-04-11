Окупанти у Маріуполі знесли пам'ятник художнику Куїнджі, якого світ визнав українцем

Пам’ятник художнику Архипу Куїнджі, демонтований окупантами / Фото: росЗМІ

Російські окупанти демонтували у Маріуполі пам’ятник художнику Архипу Куїнджі, якого вони самі вважають росіянином. У нью-йоркському музеї Метрополітен Куїнджі визнали представником України.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Російські окупанти демонтували бюст художника Архипа Куїнджі.

"Мабуть, знов будуть розповідати про "реконструкцію", як з міським фонтаном (який також був знищений окупантами. — Ред.)", — саркастично припустив Андрющенко.

Боротьба з Куїнджі

Радник міського голови наголосив, що росіяни з одного боку вимагають від світу вважати Куїнджі російським митцем.

Але при цьому вони самі знищують пам’ять про цього художника.

Так, окупанти:

знесли пам’ятник в рідному місті Куїнджі;

розікрали його картини з дому-музею;

вулицю, названу на його честь, переменували на “Артема” (комуністичний діяч часів визвольних змагань 1917-1922 рр. — Ред.).

Нагадаємо, що у нью-йоркському Музеї мистецтва Метрополітен була змінена біографічна довідка про Архипа Куїнджі. Його визнали представником України, яка у часи життя художника була окупована Російською імперією.

Крім того, музей додав на своєму сайті, що саме російські військові зруйнували музей художника в Маріуполі.

Додамо, ще улітку минулого року російські окупанти розграбували музеї у Маріуполі. Серед інших експонатів загарбниками були вкрадені, зокрема, і картини Архипа Куїнджі.