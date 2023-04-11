Окупанти у Маріуполі знесли пам'ятник художнику Куїнджі, якого світ визнав українцем
Російські окупанти демонтували у Маріуполі пам’ятник художнику Архипу Куїнджі, якого вони самі вважають росіянином. У нью-йоркському музеї Метрополітен Куїнджі визнали представником України.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Знищення пам’ятника українському митцю
Російські окупанти демонтували бюст художника Архипа Куїнджі.
"Мабуть, знов будуть розповідати про "реконструкцію", як з міським фонтаном (який також був знищений окупантами. — Ред.)", — саркастично припустив Андрющенко.
Боротьба з Куїнджі
Радник міського голови наголосив, що росіяни з одного боку вимагають від світу вважати Куїнджі російським митцем.
Але при цьому вони самі знищують пам’ять про цього художника.
Так, окупанти:
- знесли пам’ятник в рідному місті Куїнджі;
- розікрали його картини з дому-музею;
- вулицю, названу на його честь, переменували на “Артема” (комуністичний діяч часів визвольних змагань 1917-1922 рр. — Ред.).
Нагадаємо, що у нью-йоркському Музеї мистецтва Метрополітен була змінена біографічна довідка про Архипа Куїнджі. Його визнали представником України, яка у часи життя художника була окупована Російською імперією.
Крім того, музей додав на своєму сайті, що саме російські військові зруйнували музей художника в Маріуполі.
Додамо, ще улітку минулого року російські окупанти розграбували музеї у Маріуполі. Серед інших експонатів загарбниками були вкрадені, зокрема, і картини Архипа Куїнджі.