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Оккупанты в Мариуполе снесли памятник художнику Куинджи, которого мир признал украинцем

11 апреля 2023 13:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты в Мариуполе снесли памятник художнику Куинджи, которого мир признал украинцем
Памятник художнику Архипу Куинджи, демонтированный оккупантами / Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты демонтировали в Мариуполе памятник художнику Архипу Куинджи, которого они сами считают россиянином. В нью-йоркском музее Метрополитен Куинджи признали представителем Украины.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник официального городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Российские оккупанты демонтировали бюст художника Архипа Куинджи.

"Видимо, снова будут рассказывать о "реконструкции", как с городским фонтаном (который также был уничтожен оккупантами. — Ред.)", — саркастически предположил Андрющенко.

Борьба с Куинджи

Советник городского головы подчеркнул, что россияне, с одной стороны, требуют от мира считать Куинджи российским художником.

Но при этом они сами уничтожают память об этом художнике.

Так, оккупанты:

  • снесли памятник в родном городе Куинджи;
  • разворовали его картины из дома-музея;
  • улицу, названную в его честь, переменяли на Артема (коммунистический деятель времен освободительной борьбы 1917-1922 гг. - Ред.).

Напомним, что в нью-йоркском Музее искусства Метрополитен была изменена биографическая справка об Архипе Куиндже. Его признали представителем Украины, которая во времена жизни художника была оккупирована Российской империей.

Кроме того, музей добавил на своем сайте, что именно российские военные разрушили музей художника в Мариуполе.

Еще летом прошлого года российские оккупанты разграбили музеи в Мариуполе. Среди других экспонатов захватчиками были украдены, в частности, и картины Архипа Куинджи.

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