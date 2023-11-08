Окупанти вдарили по Донеччині "Смерчем" — є загиблі та руйнування

Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Армія РФ обстріляла село Багатир Волноваського району, що на Донеччині, з РСЗВ "Смерч", внаслідок цього загинули три людини. Сталося це вчора, 7 листопада, о 19:45.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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"В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Під завалами одного з будинків у цегляному підвалі було знайдено тіла трьох загиблих мирних жителів, серед них чоловік 58 років, його 60-річна дружина та їхній 33-річний сусід.

Тіло загиблої людини. Фото: Донецька обласна прокуратура

Що ще пошкодили загарбники

Крім того, було пошкоджено господарські споруди та три автомобілі.

Наразі прокурори розпочали розслідування за фактом чергового воєнного злочину російських окупантів.

Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, прокуратура Донецької області проводить розслідування трагедії у Волновасі, де було розстріляно родину, включаючи двох дітей. У рамках моніторингу новин прокурори виявили інформацію про вбивство збройними формуваннями Росії.