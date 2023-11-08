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Окупанти вдарили по Донеччині "Смерчем" — є загиблі та руйнування

8 листопада 2023 12:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти вдарили по Донеччині "Смерчем" — є загиблі та руйнування
Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ обстріляла село Багатир Волноваського району, що на Донеччині, з РСЗВ "Смерч", внаслідок цього загинули три людини. Сталося це вчора, 7 листопада, о 19:45.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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"В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

росіяни обстріляли Донецьку область
Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Під завалами одного з будинків у цегляному підвалі було знайдено тіла трьох загиблих мирних жителів, серед них чоловік 58 років, його 60-річна дружина та їхній 33-річний сусід.

наслідки обстрілу у Донецькій області
Тіло загиблої людини. Фото: Донецька обласна прокуратура

Що ще пошкодили загарбники

Крім того, було пошкоджено господарські споруди та три автомобілі.

Наразі прокурори розпочали розслідування за фактом чергового воєнного злочину російських окупантів. 

наслідки обстрілу у Донецькій області
Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура
наслідки обстрілу у Донецькій області
Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, прокуратура Донецької області проводить розслідування трагедії у Волновасі, де було розстріляно родину, включаючи двох дітей. У рамках моніторингу новин прокурори виявили інформацію про вбивство збройними формуваннями Росії.

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