Оккупанты ударили по Донецкой области "Смерчем" — есть погибшие и разрушения

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это вчера, 7 ноября, в 19:45.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"В эпицентре попадания оказалась плотная жилая застройка, рядом с которой отсутствуют какие-либо военные объекты. В результате взрывов повреждены и разрушены более десятка частных домов", — говорится в сообщении.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Под завалами одного из домов в кирпичном подвале были обнаружены тела трех погибших мирных жителей, среди них мужчина 58 лет, его 60-летняя жена и их 33-летний сосед.

Тело погибшего человека. Фото: Донецкая областная прокуратура

Что еще повредили захватчики

Кроме того, были повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля.

Прокуроры начали расследование по факту очередного военного преступления российских оккупантов.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, прокуратура Донецкой области проводит расследование трагедии в Волновахе, где была расстреляна семья, включая двоих детей. В рамках мониторинга новостей прокуроры обнаружили информацию об убийстве вооруженными формированиями России.