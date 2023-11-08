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Оккупанты ударили по Донецкой области "Смерчем" — есть погибшие и разрушения

8 ноября 2023 12:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты ударили по Донецкой области "Смерчем" — есть погибшие и разрушения
Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это вчера, 7 ноября, в 19:45.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"В эпицентре попадания оказалась плотная жилая застройка, рядом с которой отсутствуют какие-либо военные объекты. В результате взрывов повреждены и разрушены более десятка частных домов", — говорится в сообщении.

россияне обстреляли Донецкую область
Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Под завалами одного из домов в кирпичном подвале были обнаружены тела трех погибших мирных жителей, среди них мужчина 58 лет, его 60-летняя жена и их 33-летний сосед.

последствия обстрела в Донецкой области
Тело погибшего человека. Фото: Донецкая областная прокуратура

Что еще повредили захватчики

Кроме того, были повреждены хозяйственные постройки и три автомобиля.

Прокуроры начали расследование по факту очередного военного преступления российских оккупантов.

последствия обстрела в Донецкой области
Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура
последствия обстрела в Донецкой области
Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, прокуратура Донецкой области проводит расследование трагедии в Волновахе, где была расстреляна семья, включая двоих детей. В рамках мониторинга новостей прокуроры обнаружили информацию об убийстве вооруженными формированиями России.

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