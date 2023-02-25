У британській розвідці розповіли, чому росія перестала атакувати Україну іранськими БпЛА

Окупанти вичерпали запаси іранських дронів-камікадзе, — британська розвідка
Міністерство оборони Великої Британії вважає, що армія рф, ймовірно, вичерпала запаси іранських безпілотників. Наразі окупанти дедалі рідше застосовують БпЛА для атак України.
Про це йдеться в оновленому звіті розвідки у Twitter.
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Що відомо
У Міноборони Великої Британії допускають, що росія вже вичерпала усі іранські дрони-камікадзе, тому й не атакує ними Україну. Так, приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.
Раніше з ЗСУ повідомляли, що в період з кінця січня до початку лютого їм вдалося збити щонайменше 24 БпЛА Shahed-136.
"Відсутність розгортання БпЛА, ймовірно, вказує на те, що росія вичерпала свій поточний запас. росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше видання Der Spiegel, писало, що Китай та росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників. Натомість офіційний Пекін відкидає усі звинувачення.