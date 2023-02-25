У британській розвідці розповіли, чому росія перестала атакувати Україну іранськими БпЛА

Останнім часом рф дедалі рідше атакує Україну БпЛА

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що армія рф, ймовірно, вичерпала запаси іранських безпілотників. Наразі окупанти дедалі рідше застосовують БпЛА для атак України.

Про це йдеться в оновленому звіті розвідки у Twitter.

Що відомо

У Міноборони Великої Британії допускають, що росія вже вичерпала усі іранські дрони-камікадзе, тому й не атакує ними Україну. Так, приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.

Раніше з ЗСУ повідомляли, що в період з кінця січня до початку лютого їм вдалося збити щонайменше 24 БпЛА Shahed-136.

"Відсутність розгортання БпЛА, ймовірно, вказує на те, що росія вичерпала свій поточний запас. росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання Der Spiegel, писало, що Китай та росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників. Натомість офіційний Пекін відкидає усі звинувачення.