В британской разведке рассказали, почему рф перестала атаковать Украину иранскими БпЛА

Оккупанты исчерпали запасы иранских дронов-камикадзе, — британская разведка
Министерство обороны Великобритании считает, что армия рф, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников. Сейчас оккупанты все реже применяют БпЛА для атак Украины.
Об этом говорится в обновленном отчете разведки в Twitter.
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Что известно
В Минобороны Великобритании допускают, что россия уже исчерпала все иранские дроны-камикадзе, потому и не атакует ими Украину. Так, примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.
Ранее в ВСУ сообщали, что в период с конца января по начало февраля им удалось сбить по меньшей мере 24 БпЛА Shahed-136.
"Отсутствие развертывания БпЛА, вероятно, указывает на то, что россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее издание Der Spiegel, писало, что Китай и россия ведут переговоры о продаже ста ударных беспилотников. В то же время официальный Пекин отвергает все обвинения.