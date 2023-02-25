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Оккупанты исчерпали запасы иранских дронов-камикадзе, — британская разведка

25 февраля 2023 11:05
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В британской разведке рассказали, почему рф перестала атаковать Украину иранскими БпЛА
В последнее время рф все реже атакует Украину
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Министерство обороны Великобритании считает, что армия рф, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников. Сейчас оккупанты все реже применяют БпЛА для атак Украины.

Об этом говорится в обновленном отчете разведки в Twitter.

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Что известно

В Минобороны Великобритании допускают, что россия уже исчерпала все иранские дроны-камикадзе, потому и не атакует ими Украину. Так, примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.

Ранее в ВСУ сообщали, что в период с конца января по начало февраля им удалось сбить по меньшей мере 24 БпЛА Shahed-136.

"Отсутствие развертывания БпЛА, вероятно, указывает на то, что россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание Der Spiegel, писало, что Китай и россия ведут переговоры о продаже ста ударных беспилотников. В то же время официальный Пекин отвергает все обвинения.

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