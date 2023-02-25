В британской разведке рассказали, почему рф перестала атаковать Украину иранскими БпЛА

В последнее время рф все реже атакует Украину

Министерство обороны Великобритании считает, что армия рф, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников. Сейчас оккупанты все реже применяют БпЛА для атак Украины.

Об этом говорится в обновленном отчете разведки в Twitter.

Что известно

В Минобороны Великобритании допускают, что россия уже исчерпала все иранские дроны-камикадзе, потому и не атакует ими Украину. Так, примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.

Ранее в ВСУ сообщали, что в период с конца января по начало февраля им удалось сбить по меньшей мере 24 БпЛА Shahed-136.

"Отсутствие развертывания БпЛА, вероятно, указывает на то, что россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание Der Spiegel, писало, что Китай и россия ведут переговоры о продаже ста ударных беспилотников. В то же время официальный Пекин отвергает все обвинения.