Окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб за добу, — МВС

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/roman_mrochko

За минулу добу російські окупанти випустили по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. Це рекордна кількість від початку війни. Внаслідок обстрілів восьмеро людей поранені.

Про це розповіли голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та в Міністерстві внутрішніх справ.

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Прокудін розповів, що за добу росіяни здійснили 132 обстріли, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА, С-60-1 та авіації, один з них — ракетний. По місту Херсон ворог випустив 58 снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; магазин у Бериславі; приватні підприємства у Херсоні.

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Мрочко додав, що військові РФ атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під удар потрапили житлові квартали у Центральному районі міста. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки.

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/roman_mrochko

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/roman_mrochko

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/roman_mrochko

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/roman_mrochko 1 / 4

Окрім того, ворог спрямував на Херсон протирадіолокаційну ракету Х-31П. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.

Допис Романа Мрочка. Фото: скриншот

Допис Романа Мрочка. Фото: скриншот

А в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загалом за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини рекордну кількість авіабомб — 87. Це найбільша кількість за весь час.

Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.

Внаслідок цієї атаки постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.

Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.