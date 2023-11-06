Оккупанты выпустили по Херсонской области рекордное количество авиабомб за сутки, — МВД

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/roman_mrochko

За минувшие сутки российские оккупанты выпустили по населенным пунктам Херсонской области 87 авиабомб. Это рекордное количество с начала войны. В результате обстрелов восемь человек ранены.

Об этом рассказали председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и в Министерстве внутренних дел.

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Прокудин рассказал, что за сутки россияне совершили 132 обстрела, выпустив 640 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА, С-60-1 и авиации, один из них — ракетный. По городу Херсон враг выпустил 58 снарядов.

Оккупанты попали по жилым кварталам населенных пунктов области; магазину в Бериславе; частным предприятиям в Херсоне.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Мрочко добавил, что военные РФ атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега. Под удар попали жилые кварталы в Центральном районе. В результате попаданий вражеских снарядов повреждены квартиры и частные дома.

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/roman_mrochko

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/roman_mrochko

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/roman_mrochko

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/roman_mrochko 1/4 _ 4

Кроме того, враг направил на Херсон противорадиолокационную ракету Х-31П. Она повредила 5-этажный жилой дом.

Сообщение Романа Мрочко. Фото: скриншот

Сообщение Романа Мрочко. Фото: скриншот

А в Министерстве внутренних дел рассказали, что всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонской области рекордное количество авиабомб — 87. Это самое большое количество за все время.

Сообщение МВД. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью российские оккупанты обстреливали Одесскую область из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО, также пятеро раненых.

В результате этой атаки пострадали пять человек. У травмированных осколочные ранения.

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