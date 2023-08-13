Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти вирішили перекинути свої сили з Бахмута на Куп'янськ, - військовий експерт arrow

Окупанти вирішили перекинути свої сили з Бахмута на Куп'янськ, - військовий експерт

13 серпня 2023 07:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти вирішили перекинути свої сили з Бахмута на Куп'янськ, - військовий експерт
Російський окупант сидить на танку. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська вирішили перекинути свої сили з Бахмута на Куп'янськ. Про це свідчить зниження кількості ворожих угруповань із квітня 2023 року.

Про це повідомив військовий експерт Андрій Крамаров в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Що відомо про перекидання ворожих сил із Бахмута на Куп'янськ

За словами експерта, на Куп'янському напрямку з квітня знаходилося угруповання в 70 тисяч осіб, яке, попри складну ситуацію в Бахмуті, не було залучено. Тепер до цього складу додано додаткових 30 тисяч мобілізованих, яких готували протягом пів року.

"Разом із ними також було приєднано близько тисячі танків. Нинішнє керівництво ухвалило рішення активувати цей посилений склад з метою привернути увагу наших резервних сил", — сказав Андрій Крамаров.

Нагадаємо, що російські окупанти 10 серпня обстріляли село Подоли у Куп'янському районі Харківської області. В результаті загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Своєю чергою голова Харківської ОВ Олег Синегубов заявив, що триває обов'язкова евакуація мирних жителів із прифронтових населених пунктів, які росіяни постійно обстрілюють на Куп'янському напрямку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 12 серпня: вибухи на Кримському мосту та падіння літака Су-30 у РФ

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз