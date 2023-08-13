Окупанти вирішили перекинути свої сили з Бахмута на Куп'янськ, - військовий експерт

Російський окупант сидить на танку. Фото: росЗМІ

Російські війська вирішили перекинути свої сили з Бахмута на Куп'янськ. Про це свідчить зниження кількості ворожих угруповань із квітня 2023 року.

Про це повідомив військовий експерт Андрій Крамаров в ефірі телемарафону.

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За словами експерта, на Куп'янському напрямку з квітня знаходилося угруповання в 70 тисяч осіб, яке, попри складну ситуацію в Бахмуті, не було залучено. Тепер до цього складу додано додаткових 30 тисяч мобілізованих, яких готували протягом пів року.

"Разом із ними також було приєднано близько тисячі танків. Нинішнє керівництво ухвалило рішення активувати цей посилений склад з метою привернути увагу наших резервних сил", — сказав Андрій Крамаров.

Нагадаємо, що російські окупанти 10 серпня обстріляли село Подоли у Куп'янському районі Харківської області. В результаті загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Своєю чергою голова Харківської ОВ Олег Синегубов заявив, що триває обов'язкова евакуація мирних жителів із прифронтових населених пунктів, які росіяни постійно обстрілюють на Куп'янському напрямку.