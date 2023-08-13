Оккупанты решили перекинуть свои силы с Бахмута на Купянск, — военный эксперт

Российский оккупант сидит на танке. Фото: росСМИ

Российские войска решили перекинуть свои силы с Бахмута на Купянск. Об этом свидетельствует снижение количества вражеских группировок с апреля 2023 года.

Об этом сообщил военный эксперт Андрей Крамаров в эфире телемарафона.

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По словам эксперта, на Купянском направлении с апреля находилась группировка в 70 тысяч человек, которую, несмотря на сложившуюся трудную ситуацию в Бахмуте, не было задействовано. Теперь к этому составу добавлено дополнительные 30 тысяч мобилизованных, которых подготавливали в течение полугода.

"Вместе с ними также было присоединено около тысячи танков. Нынешнее руководство приняло решение активировать этот усиленный состав с целью привлечь внимание наших резервных сил", — сказал Андрей Крамаров.

Напомним, что российские оккупанты 10 августа обстреляли село Подолы в Купянском районе Харьковской области. В результате погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что продолжается обязательная эвакуация мирных жителей из прифронтовых населенных пунктов, которые россияне постоянно обстреливают на Купянском направлении.