Окупанти з артилерії обстріляли Миколаївську область, — Кім

Глава Миколаївської ОВ Віталій Кім. Фото: facebook/Віталій Кім

За повідомленням повітряного командування "Південь", 29 квітня, близько 10:00 на південному напрямку було знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня. При цьому окупанти з артилерії обстріляли Миколаївський район.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

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Вчора, 29 квітня, о 19:00 та 30 квітня, о 03:56, противник завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. При цьому, постраждалих немає.

У містах Миколаїв, Первомайськ, Баштанськ та Вознесенськ, а також у їхніх районах, день і ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що Росія мстить Миколаєву та області за відновлення після їхньої тривалої окупації. Вони обстрілюють мирне населення, щоби показати свою міць. За словами керівника пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, вони спеціально застосовують тактику "залякування", коли мирне населення вже відвикло від постійних обстрілів.

Також ми писали, що 28 квітня, у центральному районі Миколаєва пролунав гучний вибух. На місце події прибули поліцейські та медики. Невідомий у піксельній формі кинув гранату в автомобіль. Внаслідок інциденту постраждала жінка. У неї осколкове поранення.