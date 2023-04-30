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Оккупанты из артиллерии обстреляли Николаевскую область, — Ким

30 апреля 2023 08:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты из артиллерии обстреляли Николаевскую область, — Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: facebook/Виталий Ким
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По сообщению воздушного командования  "Юг", 29 апреля, около 10:00 на южном направлении был уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня. При этом оккупанты из артиллерии обстреляли Николаевский район.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Вчера, 29 апреля, в 19:00 и 30 апреля, в 03:56, противник нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. При этом пострадавших нет.

В городах Николаев, Первомайск, Баштанск и Вознесенск, а также в их районах, день и ночь прошли относительно спокойно. 

Напомним, что Россия мстит Николаеву и области за восстановление после их длительной оккупации. Они обстреливают мирное население, чтобы показать свою мощь. По словам руководителя пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Натальм Гуменюк, они специально применяют тактику "устрашения", когда мирное население уже отвыкло от постоянных обстрелов.

Также мы писали, что 28 апреля, в центральном районе Николаева раздался громкий взрыв. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Неизвестный в пиксельной форме бросил гранату в автомобиль. В результате инцидента пострадала женщина. У нее осколочное ранение.

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