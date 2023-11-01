Окупанти з безпілотника атакували чоловіка на Херсонщині
Російські окупанти атакували з безпілотника Зміївку, що на Херсонщині. Серед постраждалих 68-річний чоловік.
Про це повідомляє Херcонська ОВА.
Атака на Херсонщину
У Зміївці російський ворог поцілив з безпілотника у 68-річного чоловіка.
"У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз йому надають медичну допомогу у лікарні", — зазначили в Херсонській ОВА.
Нагадаємо, за попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.
Крім того, протягом минулої доби російські окупанти знову обстрілювали населені пункти Харківської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
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