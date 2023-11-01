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Окупанти з безпілотника атакували чоловіка на Херсонщині

1 листопада 2023 15:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окупанти з безпілотника атакували чоловіка на Херсонщині
Обстріл Херсонщини. Фото: Харківська Херсонська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти атакували з безпілотника Зміївку, що на Херсонщині. Серед постраждалих 68-річний чоловік.

Про це повідомляє Херcонська ОВА.

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У Зміївці російський ворог поцілив з безпілотника  у 68-річного чоловіка. 

"У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз йому надають медичну допомогу у лікарні", — зазначили в Херсонській ОВА.

Повідомлення Херсонської ОВА
Скриншот повідомлення. Фото: Херcонська ОВА

Нагадаємо, за попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.

Крім того, протягом минулої доби російські окупанти знову обстрілювали населені пункти Харківської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

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