Окупанти з безпілотника атакували чоловіка на Херсонщині

Обстріл Херсонщини. Фото: Харківська Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти атакували з безпілотника Зміївку, що на Херсонщині. Серед постраждалих 68-річний чоловік.

Про це повідомляє Херcонська ОВА.

Читайте також:

Атака на Херсонщину

У Зміївці російський ворог поцілив з безпілотника у 68-річного чоловіка.

"У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз йому надають медичну допомогу у лікарні", — зазначили в Херсонській ОВА.

Скриншот повідомлення. Фото: Херcонська ОВА

Нагадаємо, за попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.

Крім того, протягом минулої доби російські окупанти знову обстрілювали населені пункти Харківської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури.