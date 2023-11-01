Оккупанты из беспилотника атаковали мужчину на Херсонщине

Обстрел Херсона. Фото: Харьковская Херсонская областная прокуратура

Российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку на Херсонщине. Среди пострадавших 68-летний мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Читайте также:

Атака на Херсонщину

В Змиевке российский враг попал из беспилотника в 68-летнего мужчины.

"У потерпевшего диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в больнице", — отметили в Херсонской ОВА.

Скриншот сообщения. Фото: Херсонская ОВА

Напомним, за предыдущие сутки российские захватчики обстреляли Херсонскую область 98 раз, выпустив 447 снарядов из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 ранены.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали населенные пункты Харьковской области. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.