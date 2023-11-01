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Оккупанты из беспилотника атаковали мужчину на Херсонщине

1 ноября 2023 15:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты из беспилотника атаковали мужчину на Херсонщине
Обстрел Херсона. Фото: Харьковская Херсонская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку на Херсонщине. Среди пострадавших 68-летний мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В Змиевке российский враг попал из беспилотника в 68-летнего мужчины.

"У потерпевшего диагностировали минно-взрывную травму, травмы головы, глаза и ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в больнице", — отметили в Херсонской ОВА.

Сообщение Херсонской ОВА
Скриншот сообщения. Фото: Херсонская ОВА

Напомним, за предыдущие сутки российские захватчики обстреляли Херсонскую область 98 раз, выпустив 447 снарядов из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 ранены.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали населенные пункты Харьковской области. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

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