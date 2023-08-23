Окупанти заявили про "ліквідацію" катера біля Зміїного: реакція України

Острів Зміїний. Фото: google.com

Міноборони Російської Федерації заявило, що армія РФ нібито знищила американський швидкісний катер Willard Sea Force поблизу острова Зміїний. Проте в Україні спростували цю заяву.

Про це пише CNN.

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Реакція ВМС України

"У ВМС України такого інциденту не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в даному випадку нам нема чого коментувати", — запевнив представник військово-морських сил Збройних сил України у коментарі журналістам.

Ситуація на острові

Влітку 2023 року Росія почала знову обстрілювати острів Зміїний. Такі дії створюють тиск на цивільне судноплавство.

Нагадаємо, 12 серпня на острові Зміїний бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили прикордонний знак. Попередній було знищено окупантами.