Оккупанты заявили о "ликвидации" катера возле Змеиного: реакция Украины
Минобороны Российской Федерации заявило, что армия РФ якобы уничтожила американский скоростной катер Willard Sea Force вблизи острова Змеиный. Однако в Украине опровергли это заявление.
Об этом пишет CNN.
Реакция ВМС Украины
"У ВМС Украины такого инцидента не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", — заверил представитель военно-морских сил Вооруженных сил Украины в комментарии журналистам.
Ситуация на острове
Летом 2023 года Россия начала снова обстреливать остров Змеиный. Такие действия оказывают давление на гражданское судоходство.
Напомним, 12 августа на острове Змеиный бойцы ГНСУ и Главного управления разведки Минобороны установили пограничный знак. Предыдущий был уничтожен оккупантами.