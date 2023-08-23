Оккупанты заявили о "ликвидации" катера возле Змеиного: реакция Украины

Остров Змеиный. Фото: google.com

Минобороны Российской Федерации заявило, что армия РФ якобы уничтожила американский скоростной катер Willard Sea Force вблизи острова Змеиный. Однако в Украине опровергли это заявление.

Об этом пишет CNN.

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Реакция ВМС Украины

"У ВМС Украины такого инцидента не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", — заверил представитель военно-морских сил Вооруженных сил Украины в комментарии журналистам.

Ситуация на острове

Летом 2023 года Россия начала снова обстреливать остров Змеиный. Такие действия оказывают давление на гражданское судоходство.

Напомним, 12 августа на острове Змеиный бойцы ГНСУ и Главного управления разведки Минобороны установили пограничный знак. Предыдущий был уничтожен оккупантами.