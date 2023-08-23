Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты заявили о "ликвидации" катера возле Змеиного: реакция Украины arrow

Оккупанты заявили о "ликвидации" катера возле Змеиного: реакция Украины

23 августа 2023 00:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты заявили о "ликвидации" катера возле Змеиного: реакция Украины
Остров Змеиный. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Минобороны Российской Федерации заявило, что армия РФ якобы уничтожила американский скоростной катер Willard Sea Force вблизи острова Змеиный. Однако в Украине опровергли это заявление.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Реакция ВМС Украины

"У ВМС Украины такого инцидента не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", — заверил представитель военно-морских сил Вооруженных сил Украины в комментарии журналистам.

Ситуация на острове

Летом 2023 года Россия начала снова обстреливать остров Змеиный. Такие действия оказывают давление на гражданское судоходство.

Напомним, 12 августа на острове Змеиный бойцы ГНСУ и Главного управления разведки Минобороны установили пограничный знак. Предыдущий был уничтожен оккупантами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз