Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

Російська армія запустила низку ракет. Одна з таких цілей рухається на Дніпро, в місті лунає повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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За попередньою, інформацією тривога була спричинена через швидкісну ціль на Дніпро.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 22:57 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Харкові вдень пролунали кілька вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали громадян про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто.