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Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі

22 травня 2024 22:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російська армія запустила низку ракет. Одна з таких цілей рухається на Дніпро, в місті лунає повітряна тривога

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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За попередньою, інформацією тривога була спричинена через швидкісну ціль на Дніпро.

Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі - фото 1
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 22:57 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі - фото 2
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Харкові вдень пролунали кілька вибухів. Напередодні Повітряні сили попереджали громадян про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто. 

обстріли
ракета
повітряна тривога
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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