Оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели
Российская армия запустила ряд ракет. Одна из таких целей движется на Днепр, в городе раздается воздушная тревога.
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Днепре
По предварительной информации, тревога была вызвана из-за скоростной цели на Днепр.
По состоянию на 22:57 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.
Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.
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