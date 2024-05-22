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Оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели

22 мая 2024 22:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российская армия запустила ряд ракет. Одна из таких целей движется на Днепр, в городе раздается воздушная тревога.

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Днепре

По предварительной информации, тревога была вызвана из-за скоростной цели на Днепр.

оккупанты запустили ракеты - куда летят вражеские цели - фото 1
Скриншот сообщения ПС ВСУ

По состоянию на 22:57 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

оккупанты запустили ракеты - куда летят вражеские цели - фото 2
Источник: alerts.in.ua

Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.

обстрелы
ракета
воздушная тревога
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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