Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову — у місті гримлять вибухи
Вибухи в Харкові зараз 12 квітня пролунали близько 05:00. Російські загарбники завдають ударів по місту.
Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи в Харкові зараз 11 квітня
"Окупанти завдають ударів по Харкову. Будьте в укриттях!" — зазначив Синєгубов.
Пізніше він повідомив, що Росія завдала щонайменше п'ять ударів.
Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету в бік Харкова, а згодом повідомили про загрозу балістики з Бєлгородської області РФ.
Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. Області відбиваються від безпілотників та ракет.
Оновлено 05:27. Синєгубов повідомляє про щонайменше дев'ять ударів по Харкову та області. За його словами, можливі перебої з електропостачанням.
Оновлено 05:34. "Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", — повідомляє мер міста Ігор Терехов.
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