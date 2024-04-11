Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову — у місті гримлять вибухи arrow

Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову — у місті гримлять вибухи

11 квітня 2024 05:07
оновлено: 05:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову — у місті гримлять вибухи
Сильний вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 12 квітня пролунали близько 05:00. Російські загарбники завдають ударів по місту.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Харкові зараз 11 квітня

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Будьте в укриттях!" — зазначив Синєгубов.

Пізніше він повідомив, що Росія завдала щонайменше п'ять ударів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету в бік Харкова, а згодом повідомили про загрозу балістики з Бєлгородської області РФ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. Області відбиваються від безпілотників та ракет.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 11 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:27. Синєгубов повідомляє про щонайменше дев'ять ударів по Харкову та області. За його словами, можливі перебої з електропостачанням.

Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову — у місті гримлять вибухи - фото 5
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Оновлено 05:34. "Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", — повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен