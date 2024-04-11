Окупанти завдають ракетних ударів по Харкову — у місті гримлять вибухи

Сильний вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи в Харкові зараз 12 квітня пролунали близько 05:00. Російські загарбники завдають ударів по місту.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Окупанти завдають ударів по Харкову. Будьте в укриттях!" — зазначив Синєгубов.

Пізніше він повідомив, що Росія завдала щонайменше п'ять ударів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету в бік Харкова, а згодом повідомили про загрозу балістики з Бєлгородської області РФ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. Області відбиваються від безпілотників та ракет.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:27. Синєгубов повідомляє про щонайменше дев'ять ударів по Харкову та області. За його словами, можливі перебої з електропостачанням.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Оновлено 05:34. "Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", — повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

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