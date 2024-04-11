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Оккупанты наносят ракетные удары по Харькову — в городе гремят взрывы

11 апреля 2024 05:07
обновлено: 05:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты наносят ракетные удары по Харькову — в городе гремят взрывы
Сильный взрыв в городе в ночное время. Иллюстративное фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 12 апреля прогремели около 05:00. Российские захватчики наносят удары по городу.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Оккупанты наносят удары по Харькову. Будьте в укрытиях!" – отметил Синегубов.

Позже он сообщил, что Россия нанесла по меньшей мере пять ударов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете в сторону Харькова, а затем сообщили об угрозе баллистики из Белгородской области РФ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине продолжается масштабная воздушная тревога. Области отражаются от беспилотников и ракет.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 11 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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