Оккупанты наносят ракетные удары по Харькову — в городе гремят взрывы

Сильный взрыв в городе в ночное время. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Харькове сейчас 12 апреля прогремели около 05:00. Российские захватчики наносят удары по городу.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Оккупанты наносят удары по Харькову. Будьте в укрытиях!" – отметил Синегубов.

Позже он сообщил, что Россия нанесла по меньшей мере пять ударов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете в сторону Харькова, а затем сообщили об угрозе баллистики из Белгородской области РФ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине продолжается масштабная воздушная тревога. Области отражаются от беспилотников и ракет.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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