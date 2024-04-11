Оккупанты наносят ракетные удары по Харькову — в городе гремят взрывы
11 апреля 2024 05:07
обновлено: 05:14
Сильный взрыв в городе в ночное время. Иллюстративное фото: REUTERS
Взрывы в Харькове сейчас 12 апреля прогремели около 05:00. Российские захватчики наносят удары по городу.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
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"Оккупанты наносят удары по Харькову. Будьте в укрытиях!" – отметил Синегубов.
Позже он сообщил, что Россия нанесла по меньшей мере пять ударов.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете в сторону Харькова, а затем сообщили об угрозе баллистики из Белгородской области РФ.
В Украине продолжается масштабная воздушная тревога. Области отражаются от беспилотников и ракет.
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