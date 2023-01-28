Обстріл Костянтинівки 28 січня: дані про постраждалих внаслідок атаки та фото наслідків

Наслідки атаки на Костянтинівку 28 січня

Вранці 28 січня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Подробиці

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 28 січня армія держави-агресора завдала ракетного удару по житловому кварталу у м. Костянтинівка.

"Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шестеро містян отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пошкоджено багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.

"На місці працюють правоохоронці і рятувальники. Точна кількість постраждалих уточнюється", — додали у прокуратурі.

Фото наслідків обстрілу Костянтинівки також оприлюднив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Нагадаємо, 24 січня окупаційна армія обстріляла багатоповерхівки Костянтинівки, що в Донецькій області. Повідомлялося про чотирьох потерпілих, серед них — двоє дітей.

Також відомо, що 23 січня окупанти обстріляли житловий квартал міста Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Під час атаки загарбники пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично увесь мікрорайон залишився без світла і тепла.