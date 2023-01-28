Обстрел Константиновки 28 января: данные о пострадавших в результате атаки и фото последствий

Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке: погибли три человека
Утром 28 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, утром 28 января армия государства-агрессора нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Константиновке.
"В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что повреждены многоэтажки, мотель. Также разрушены гаражи и автомобили.
"На месте работают правоохранители и спасатели. Точное количество пострадавших уточняется", — добавили в прокуратуре.
Фото последствий обстрела Константиновки также обнародовал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Напомним, 24 января оккупационная армия обстреляла многоэтажки Константиновки Донецкой области. Сообщалось о четырех пострадавших, среди них двое детей.
Также известно, что 23 января оккупанты обстреляли жилой квартал города Часов Яр. В результате вражеской атаки один человек погиб.
Во время атаки захватчики повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла.