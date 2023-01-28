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Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке: погибли три человека

28 января 2023 12:56
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обстрел Константиновки 28 января: данные о пострадавших в результате атаки и фото последствий
Последствия атаки на Константиновку 28 января
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Утром 28 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Подробности

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 28 января армия государства-агрессора нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Константиновке.

Обстрел Константиновки 28 января

Обстрел Константиновки 28 января

"В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь", — говорится в сообщении.

Обстрел Константиновки 28 января

Обстрел Константиновки 28 января

Также отмечается, что повреждены многоэтажки, мотель. Также разрушены гаражи и автомобили.

"На месте работают правоохранители и спасатели. Точное количество пострадавших уточняется", — добавили в прокуратуре.

Обстрел Константиновки 28 января

Обстрел Константиновки 28 января

Фото последствий обстрела Константиновки также обнародовал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Напомним, 24 января оккупационная армия обстреляла многоэтажки Константиновки Донецкой области. Сообщалось о четырех пострадавших, среди них двое детей.

Также известно, что 23 января оккупанты обстреляли жилой квартал города Часов Яр. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Во время атаки захватчики повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла.

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