Обстрел Константиновки 28 января: данные о пострадавших в результате атаки и фото последствий

Последствия атаки на Константиновку 28 января

Утром 28 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 28 января армия государства-агрессора нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Константиновке.

"В результате атаки оккупационных войск погибли двое мужчин и женщина. Шесть горожан получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что повреждены многоэтажки, мотель. Также разрушены гаражи и автомобили.

"На месте работают правоохранители и спасатели. Точное количество пострадавших уточняется", — добавили в прокуратуре.

Фото последствий обстрела Константиновки также обнародовал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Напомним, 24 января оккупационная армия обстреляла многоэтажки Константиновки Донецкой области. Сообщалось о четырех пострадавших, среди них двое детей.

Также известно, что 23 января оккупанты обстреляли жилой квартал города Часов Яр. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Во время атаки захватчики повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла.