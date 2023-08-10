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Окупанти знову обстріляли Куп'янський район, є загиблий, — ОВА

10 серпня 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти знову обстріляли Куп'янський район, є загиблий, — ОВА
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: livekharkov
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 10 серпня, російські війська знову обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Куп'янського району

Повідомляється, що у селищі Подоли у Куп'янському районі внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будинок. Внаслідок атаки загинула місцева мешканка, а її чоловік отримав поранення. Рятувальні команди працюють на місці події.

Також, піддалося атаці селище Вовчанські Хутори у Чугуївському районі. Внаслідок обстрілу 73-річний мешканець отримав травми, але після надання медичної допомоги госпіталізація йому не знадобилася.

Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області. Минулої доби через атаки росіян було поранено двох людей.

Крім того, 8 серпня російські військові обстріляли місто Куп'янськ. Серед постраждалих хлопчик-підліток він зараз під наглядом медиків.

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