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Оккупанты снова обстреляли Купянский район, есть погибший, — ОВА

10 августа 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты снова обстреляли Купянский район, есть погибший, — ОВА
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: livekharkov
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 10 августа российские войска снова обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Купянского района

Сообщается, что в поселке Подолы в Купянском районе в результате вражеского обстрела был повреждён дом. В результате атаки погибла местная жительница, а её супруг получил ранения. Спасательные команды работают на месте происшествия.

Также, подвергся атаке поселок Волчанские Хутора в Чугуевском районе. В результате обстрела 73-летний житель получил травмы, но, после оказания медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, что враг продолжает обстреливать населенные пункты Харьковской области. За минувшие сутки из-за атак россиян были ранены два человека.

Кроме того, 8 августа, российские военные обстреляли город Купянск. Среди пострадавших мальчик-подросток, он сейчас под присмотром медиков.

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