Оккупанты снова обстреляли Купянский район, есть погибший, — ОВА
В четверг, 10 августа российские войска снова обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Купянского района
Сообщается, что в поселке Подолы в Купянском районе в результате вражеского обстрела был повреждён дом. В результате атаки погибла местная жительница, а её супруг получил ранения. Спасательные команды работают на месте происшествия.
Также, подвергся атаке поселок Волчанские Хутора в Чугуевском районе. В результате обстрела 73-летний житель получил травмы, но, после оказания медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась.
Напомним, что враг продолжает обстреливать населенные пункты Харьковской области. За минувшие сутки из-за атак россиян были ранены два человека.
Кроме того, 8 августа, российские военные обстреляли город Купянск. Среди пострадавших мальчик-подросток, он сейчас под присмотром медиков.