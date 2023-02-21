У Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках ворог зосередив наступальні дії

Армія рф продовжує тероризувати цивільне населення України

Російська федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру України. Лише за добу ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. При цьому, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Однак окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. Лише за добу, 21 лютого, ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини.

Окрім того, під ворожий вогонь потрапила велика кількість населених пунктів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Своєю чергою, Авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наразі у Чорному морі відсутні ракетоносії рф, вони повернулися до пунктів базування через сильний шторм.