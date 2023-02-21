Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты сосредотачивают наступательные действия на пяти направлениях, — Генштаб ВСУ arrow

Оккупанты сосредотачивают наступательные действия на пяти направлениях, — Генштаб ВСУ

21 февраля 2023 19:17
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях враг сосредоточил наступательные действия
Армия рф продолжает терроризировать гражданское население Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российская федерация не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру Украины. Только за сутки враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Какая ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Однако оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Только за сутки, 21 февраля, враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины.

Кроме того, под вражеский огонь попало большое количество населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

В свою очередь Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Напомним, ранее мы писали, что в настоящее время в Черном море отсутствуют ракетоносители рф, они вернулись в пункты базирования из-за сильного шторма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:42 "Хотят открыть новый фронт": премьер Молдовы рассказал о планах кремля

20:23 "Новая почта" продолжает открывать новые офисы за границей: что известно

20:19 "Зло надо остановить": Анджей Дуда обратился к лидерам ЕС и НАТО

20:10 Эксперты оценили ущерб Украины от войны

20:06 Украинцев предупреждают о похолодании: прогноз погоды на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з фото

19:58 Популярная американская рэперша сообщила, что впервые беременна: звезде 48 лет

19:54 Эксперт рассказал, как год войны отразился на государственных финансах Украины

19:51 Еще одной категории мужчин разрешили выезд за границу: кого касается и что нужно

19:49 Послал за российским кораблем: глава МИД Словакии обругал Орбана за его политику

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з відео

19:02 Байден в Польше выступил с речью: главные тезисы

Новина з відео

19:02 Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США: подробности

Новина з відео

16:55 Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий

Новина з відео

16:49 Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:35 Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет

Новина з відео

16:03 Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

Новина з відео

14:30 Началась встреча Байдена с президентом Польши

Новина з відео

13:10 Россия приостанавливает участие в соглашении о стратегическом наступательном вооружении, — путин

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

17:30 Противостояние систем: в Украине началось восьмое поколение войн

Эксклюзив

16:05 От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

13:17 Эксперт назвала самые распространенные мифы о ВИЧ: что нужно знать

12:06 Пушилин против Байдена, или Как российская пропаганда с Америкой воевала

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Актуальное по теме

None 21 Февраль 20:43

"Хотят открыть новый фронт": премьер Молдовы рассказал о планах кремля

None 21 Февраль 13:33

"Новая почта" продолжает открывать новые офисы за границей: что известно

None 21 Февраль 20:19

"Зло надо остановить": Анджей Дуда обратился к лидерам ЕС и НАТО

None 21 Февраль 20:09

Эксперты оценили ущерб Украины от войны

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB