В Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях враг сосредоточил наступательные действия

Армия рф продолжает терроризировать гражданское население Украины

Российская федерация не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру Украины. Только за сутки враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Однако оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Только за сутки, 21 февраля, враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины.

Кроме того, под вражеский огонь попало большое количество населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

В свою очередь Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Напомним, ранее мы писали, что в настоящее время в Черном море отсутствуют ракетоносители рф, они вернулись в пункты базирования из-за сильного шторма.