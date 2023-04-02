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Окупантів вбивають не тільки ЗСУ: британська розвідка навела несподівані дані про смертність

2 квітня 2023 11:09
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Меншість військових рф загинули не від військових дій
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

До 200 000 втратила росія після свого повномасштабного вторгнення в Україну. Значна меншість із них сталася з  небойових причин.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.

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Війська рф вмирають через небойові причини

Повідомляють, що 27 березня 2023 року російський канал новин повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.

Інші основні причини небойових втрат, ймовірно, включають погане володіння зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. Командири рф вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності.

Оскільки пияцтво дуже поширене в російському суспільстві, воно довгий час розглядалося як мовчазно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій.

Нагадаємо, що у Брянській області мобілізований взяв у заручники близько 10 військових. Він дізнався, що в спеціальній воєнній операції загинули його рідні.

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