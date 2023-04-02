Окупантів вбивають не тільки ЗСУ: британська розвідка навела несподівані дані про смертність
До 200 000 втратила росія після свого повномасштабного вторгнення в Україну. Значна меншість із них сталася з небойових причин.
Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.
Війська рф вмирають через небойові причини
Повідомляють, що 27 березня 2023 року російський канал новин повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.
Інші основні причини небойових втрат, ймовірно, включають погане володіння зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. Командири рф вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності.
Оскільки пияцтво дуже поширене в російському суспільстві, воно довгий час розглядалося як мовчазно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій.
Нагадаємо, що у Брянській області мобілізований взяв у заручники близько 10 військових. Він дізнався, що в спеціальній воєнній операції загинули його рідні.