Меньшинство военных рф погибли не от военных действий

До 200 тысяч потеряла россия после своего полномасштабного вторжения в Украину. Значительное меньшинство из них произошло от небоевых причин.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании.

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Сообщают, что 27 марта 2023 года российский новостной канал сообщил о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск.

Другие ведущие причины небоевых потерь, вероятно, включают в себя плохое владение оружия, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение. Командиры рф считают распространенное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боевой эффективности.

Поскольку пьянство очень распространено в российском обществе, оно долгое время рассматривалось как молчаливо принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий.

Напомним, что в Брянской области мобилизованный взял в заложники около 10 военных. Он узнал, что на специальной военной операции погибли родные.