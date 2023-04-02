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Оккупантов убивают не только ВСУ: Британская разведка привела неожиданные данные о смертности

2 апреля 2023 11:09
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Меньшинство военных рф погибли не от военных действий
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

До 200 тысяч потеряла россия после своего полномасштабного вторжения в Украину. Значительное меньшинство из них произошло от небоевых причин.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании.

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Сообщают, что 27 марта 2023 года российский новостной канал сообщил о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди развернутых российских войск.

Другие ведущие причины небоевых потерь, вероятно, включают в себя плохое владение оружия, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы, такие как переохлаждение. Командиры рф считают распространенное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боевой эффективности.

Поскольку пьянство очень распространено в российском обществе, оно долгое время рассматривалось как молчаливо принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий.

Напомним, что в Брянской области мобилизованный взял в заложники около 10 военных. Он узнал, что на специальной военной операции погибли родные.

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