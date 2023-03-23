Окупантів залишили без грошей: в рф почалися масові проблеми з виплатами
Солдати рф масово жаліються на відсутність виплат за їх бойові "подвиги". У соцмережах рідні окупантів пишуть, що грошей їхні "зелені чоловічки" не бачили ще з лютого.
Про це повідомляє Telegram канал "Шпальта".
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Менше "мінімалки" за вбивства
Раніше в рф вже були проблеми з грошима для військових, але зараз це набуває масового характеру. Матері та дружини російських вояк завалюють мережу дописами про невиплати.
Також повідомляють про зменшення виплат. Зокрема скорочують їх у декілька разів. Російські військові у соцмережах підтверджують, що обіцяних 195 тисяч рублів не отримують. Замість цього їм нараховують від 5 до 15 тисяч рублів.
Це менш як 2500 гривень. Навіть до мінімальної зарплатні не дотягують. Тож, якщо хтось і йшов за великими грошами, то тепер і цього немає.
Як зазначили у Шпальті, з посиланням на російську правозахисницю, виплати військовим відбуваються хаотично. У 80% випадків трапляється, що закріплений окупант за однією частиною, а воює в іншій. Тож іноді йому, аби отримати свої криваві гроші треба доказати, що він таки воював.