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Окупантів залишили без грошей: в рф почалися масові проблеми з виплатами

23 березня 2023 14:17
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька
Російські окупанти жаліються на відсутність виплат
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька

Солдати рф масово жаліються на відсутність виплат за їх бойові "подвиги". У соцмережах рідні окупантів пишуть, що грошей їхні "зелені чоловічки" не бачили ще з лютого. 

Про це повідомляє Telegram канал "Шпальта".

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Раніше в рф вже були проблеми з грошима для військових, але зараз це набуває масового характеру. Матері та дружини російських вояк завалюють мережу дописами про невиплати.

Також повідомляють про зменшення виплат. Зокрема скорочують їх у декілька разів. Російські військові у соцмережах підтверджують, що обіцяних 195 тисяч рублів не отримують. Замість цього їм нараховують від 5 до 15 тисяч рублів.

Це менш як 2500 гривень. Навіть до мінімальної зарплатні не дотягують. Тож, якщо хтось і йшов за великими грошами, то тепер і цього немає. 

Як зазначили у Шпальті, з посиланням на російську правозахисницю, виплати військовим відбуваються хаотично. У 80% випадків трапляється, що закріплений окупант за однією частиною, а воює в іншій. Тож іноді йому, аби отримати свої криваві гроші треба доказати, що він таки воював. 

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