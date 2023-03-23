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Оккупантов оставили без денег: в россии начались массовые проблемы с выплатами

23 марта 2023 14:17
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая
Российские оккупанты жалуются на отсутствие выплат
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая

Солдаты России массово жалуются на отсутствие выплат за их боевые "подвиги". В соцсетях родные оккупантов пишут, что денег их зеленые человечки не видели еще с февраля.

Об этом сообщает Telegram канал Шпальта.

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Ранее в России уже были проблемы с деньгами для военных, но сейчас это приобретает массовый характер. Матери и жены русских солдат заваливают сеть сообщениями о невыплатах.

Также сообщают об уменьшении выплат. В частности, сокращают их в несколько раз. Российские военные в соцсетях подтверждают, что обещанных 195 тысяч рублей не получают. Вместо этого им насчитывают от 5 до 15 тысяч рублей.

Это менее 2500 гривен. Даже до минимальной зарплаты не дотягивают. Так что если кто-то и шел за большими деньгами, то теперь и этого нет.

Как отметили в Шпальте, со ссылкой на российскую правозащитницу выплаты военным происходят хаотично. В 80% случаев случается, что закреплен оккупант за одной частью, а воюет в другой. Поэтому иногда ему, чтобы получить свои кровавые деньги, нужно доказать, что он воевал.

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