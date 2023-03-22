Деокупація Київщини: як відновлюється Іванків

Відновлення Іванкова після окупації. Біля в'їзду в Іванків в березні 2023 року встановили пам'ятний знак. Фото: Олег Береговий / Facebook

Іванківська громада вважається особливою, адже включає в себе зону відчуження. Там вже о четвертій ранку 24 лютого були російські війська, виїхати не вдалося нікому з цивільних. В окупації люди прожили 36 днів, а як тільки на території громади зайшли ЗСУ — почали відновлення, яке за рік вражає результатами.

Що пережили місцеві під дулами ворожих автоматів та як живуть зараз, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла перша заступниця селищного голови Оксана Кадун.

Іванківська територіальні громада: окупація

— У нас одна з найбільших за площею громад в Україні, бо включає в себе фактично всю зону відчуження. 23 населені пункти — це зона добровільно-гарантованого населення у зв'язку з радіаційним забрудненням. Ми займаємо 12,08% площі Київської області.

Оксана Кадун

Війна почалася для нас о четвертій ранку, тут вже були росіяни. З нашої громади фактично ніхто не виїхав, це було неможливо. Більше того, сюди ще і приїхали люди, які виїжджали з Києва.

Ми одні із перших потрапили в окупацію, в якій прожили 36 повних днів, з яких 28 були без зв'язку, світла, води і тепла. Хто як міг, так і викручувався. В західній частині громади відбувалися дуже серйозні бої, як і на околицях міста Іванків.

Колона техніки окупантів біля Іванкова 25 лютого 2022 року. Фото: Сергій Костін / Facebook

Деякі села повністю знищені. Села Захарівка вже не існує, там всі будинки знищені. Підгайне зруйноване на 80%, також Кухарі, Тетерівське. В 46 населених пунктах з 81, які об'єднує наша громада, є пошкодження. За час окупації було вбито 49 людей — це і розстріляні люди, і ті, що загинули внаслідок бомбардувань та "прильотів". Поранено 46 людей.

Тетерівське. Жовтень 2022 року. Фото: Teti Bond Tetiana Bondarenko / Facebook

Життя під дулом ворожого автомата

— За час окупації в нас працювали тільки два заклади — хлібзавод і лікарня. Навіть пологи приймали — 18 діток народилися. Везли породіль хто як міг — хто обв’язував машини білими простирадлами і пробивався крізь блокпости, хто лісами через річку на човнах пливли, а тут їх підхвачувала швидка допомога.

Зруйнований міст в Іванкові. Квітень 2022 року. Фото: Олег Береговий / Facebook

В лікарні лікували і своїх, і чужих. Під дулом автомата оперували окупантів. Був такий випадок, коли оперували російського майора чи підполковника і сказали, що якщо він помре на операційному столі, то всіх розстріляють.

Руйнування та відновлення

— Понад 2 500 житлових будинків зруйновано, з них 480 під нуль. Потребує серйозного капітального ремонту 161 будинок. За час окупації було зруйновано 11 мостів, 25 закладів культури, 15 закладів освіти, 5 закладів медицини.

Ми одні з перших почали відновлення. Першого квітня зайшли наші війська, а третього ми вже були на роботі і почали відновлення. Без зв'язку, без світла. Десь у травні світло з'явилося. З'явився старлінк і ми почали комунікувати з обласною адміністрацією.

Почали відновлювати мости. Практично у травні ми могли доїхати скрізь. Ще три мости ремонтуємо, а поки перебираємося переправами. Зараз не відновили лише три школи та чотири заклади культури, все інше відновлюємо.