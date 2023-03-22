Деокупація Київщини: як відновлюється Іванків

Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами
Іванківська громада вважається особливою, адже включає в себе зону відчуження. Там вже о четвертій ранку 24 лютого були російські війська, виїхати не вдалося нікому з цивільних. В окупації люди прожили 36 днів, а як тільки на території громади зайшли ЗСУ — почали відновлення, яке за рік вражає результатами.
Що пережили місцеві під дулами ворожих автоматів та як живуть зараз, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла перша заступниця селищного голови Оксана Кадун.
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Іванківська територіальні громада: окупація
— У нас одна з найбільших за площею громад в Україні, бо включає в себе фактично всю зону відчуження. 23 населені пункти — це зона добровільно-гарантованого населення у зв'язку з радіаційним забрудненням. Ми займаємо 12,08% площі Київської області.
Війна почалася для нас о четвертій ранку, тут вже були росіяни. З нашої громади фактично ніхто не виїхав, це було неможливо. Більше того, сюди ще і приїхали люди, які виїжджали з Києва.
Ми одні із перших потрапили в окупацію, в якій прожили 36 повних днів, з яких 28 були без зв'язку, світла, води і тепла. Хто як міг, так і викручувався. В західній частині громади відбувалися дуже серйозні бої, як і на околицях міста Іванків.
Деякі села повністю знищені. Села Захарівка вже не існує, там всі будинки знищені. Підгайне зруйноване на 80%, також Кухарі, Тетерівське. В 46 населених пунктах з 81, які об'єднує наша громада, є пошкодження. За час окупації було вбито 49 людей — це і розстріляні люди, і ті, що загинули внаслідок бомбардувань та "прильотів". Поранено 46 людей.
Життя під дулом ворожого автомата
— За час окупації в нас працювали тільки два заклади — хлібзавод і лікарня. Навіть пологи приймали — 18 діток народилися. Везли породіль хто як міг — хто обв’язував машини білими простирадлами і пробивався крізь блокпости, хто лісами через річку на човнах пливли, а тут їх підхвачувала швидка допомога.
В лікарні лікували і своїх, і чужих. Під дулом автомата оперували окупантів. Був такий випадок, коли оперували російського майора чи підполковника і сказали, що якщо він помре на операційному столі, то всіх розстріляють.
Руйнування та відновлення
— Понад 2 500 житлових будинків зруйновано, з них 480 під нуль. Потребує серйозного капітального ремонту 161 будинок. За час окупації було зруйновано 11 мостів, 25 закладів культури, 15 закладів освіти, 5 закладів медицини.
Ми одні з перших почали відновлення. Першого квітня зайшли наші війська, а третього ми вже були на роботі і почали відновлення. Без зв'язку, без світла. Десь у травні світло з'явилося. З'явився старлінк і ми почали комунікувати з обласною адміністрацією.
Почали відновлювати мости. Практично у травні ми могли доїхати скрізь. Ще три мости ремонтуємо, а поки перебираємося переправами. Зараз не відновили лише три школи та чотири заклади культури, все інше відновлюємо.