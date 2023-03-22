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Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

22 марта 2023 06:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Деокупация Киевщины: как восстанавливается Иванков
Восстановление Иванкова после оккупации. Возле въезда в Иванков в марте 2023 года установили памятний знак. Фото: Олег Береговий / Facebook
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Иванковская община считается особенной, ведь включает в себя зону отчуждения. Там уже в четыре утра 24 февраля были российские войска, уехать не удалось никому из гражданских. В оккупации люди прожили 36 дней, а как только на территорию зашли ВСУ — начали восстановление, которое за год поражает результатами.

Что пережили местные под дулами вражеских автоматов и как живут сейчас, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала первая заместитель сельского головы Оксана Кадун.

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Иванковская территориальная община: оккупация

— У нас одна из самых больших по площади общин в Украине, потому что включает в себя фактически всю зону отчуждения. 23 населенных пункта — это зона добровольно-гарантированного переселения в связи с радиационным загрязнением. Мы занимаем 12,08% площади Киевской области.

Оксана Кадун
Оксана Кадун

Война началась для нас в четыре утра, здесь уже были русские. Из нашей общины фактически никто не уехал, это было невозможно. Более того, сюда еще и приехали выезжавшие из Киева люди.

Мы одни из первых попали в оккупацию, в которой прожили 36 полных дней, из которых 28 были без связи, света, воды и тепла. Кто как мог, так и выкручивался. В западной части общины происходили очень серьезные бои, как и в окрестностях Иванкова.

Колона техніки окупантів біля Іванкова 25 лютого 2022 року. Фото:
Колонна техники оккупантов 25 февраля 2022 года. Фото: Сергій Костін / Facebook

Некоторые деревни полностью уничтожены. Села Захаровка уже не существует, там все дома уничтожены. Подгайное разрушено на 80%, также Кухари, Тетеревское. В 46 населенных пунктах из 81, объединенных нашей общиной, есть повреждения. За время оккупации были убиты 49 человек — это и расстрелянные люди, и погибшие в результате бомбардировок и "прилетов". Ранены 46 человек.

Тетерівське
Тетеревское. Октябрь 2022 года. Фото: Teti Bond Tetiana Bondarenko / Facebook

Жизнь под дулом вражеского автомата

— За время оккупации у нас работало только два заведения — хлебзавод и больница. Даже роды принимали – 18 деток родились. Везли рожениц кто как мог – кто обвязывал машины белыми простынями и пробивался сквозь блокпосты, кто лесами через реку на лодках плыли, а тут их подхватывала скорая помощь.

Міст Іванків
Разрушенный мост в Иванкове. Апрель 2022 года. Фото: Олег Береговий / Facebook

В больнице лечили и своих, и чужих. Под дулом автомата оперировали окупантов. Был случай, когда оперировали российского майора или подполковника и сказали, что если он умрет на операционном столе, то всех расстреляют.

Разрушение и восстановление

— Более 2 500 жилых домов разрушены, из них 480 под ноль. Нуждается в серьезном капитальном ремонте 161 дом. За время оккупации было разрушено 11 мостов, 25 заведений культуры, 15 заведений образования, 5 заведений медицины.

Мы одни из первых начали восстановление. Первого апреля вошли наши войска, а третьего мы уже были на работе и начали восстановление. Без связи, без света. Где-то в мае свет появился. Появился старлинк, и мы начали коммуникировать с областной администрацией.

Начали восстанавливать мосты. Практически в мае мы могли проехать  везде. Еще три моста ремонтируем, а пока перебираемся переправами. Сейчас не восстановили только три школы и четыре учреждения культуры, все остальное восстанавливаем.

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