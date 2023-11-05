Окупаційна влада Херсонської області має намір відкрити військкомати в регіоні

Російські солдати у Херсонській області. Фото: росЗМІ

Окупаційний сенатор на Херсонщині Костянтин Басюк повідомив про створення структури військового обліку в регіоні внаслідок робочої зустрічі з комісаром військового управління. Так, окупанти активно обговорюють тему відкриття мережі військкоматів у Генічеську, Новій Каховці, Каховці та інших населених пунктах області.

Про це повідомляє так звана адміністрація Херсонської області, яку сформували окупанти.

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Гауляйтери стверджують, нібито на Херсонщині розпочато практику добровільної реєстрації громадян у військові облікові списки. При цьому представник окупаційної влади наполегливо спростовує інформацію, яка розповсюджується певними ЗМІ про примусову мобілізацію, назвавши її недостовірною.

Басюк також зазначив, що військові пенсіонери скоро зможуть претендувати на свої соціальні виплати, розмір яких у середньому становитиме близько 30 тисяч рублів.

Повідомлення адміністрації Херсонської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії ув'язнені, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік. За це відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

Також ми писали, що в Росії приватна військова компанія, яку підтримує держава, вперше намагається вербувати жінок у свої лави. Новобранців відправлятимуть на війну в Україні.

Додамо, у Росії продовжують мобілізувати чоловіків. На війну в Україну забирають понад 20 тисяч громадян РФ щомісяця.