Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Окупаційна влада Херсонської області має намір відкрити військкомати в регіоні arrow

Окупаційна влада Херсонської області має намір відкрити військкомати в регіоні

5 листопада 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупаційна влада Херсонської області має намір відкрити військкомати в регіоні
Російські солдати у Херсонській області. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Окупаційний сенатор на Херсонщині Костянтин Басюк повідомив про створення структури військового обліку в регіоні внаслідок робочої зустрічі з комісаром військового управління. Так, окупанти активно обговорюють тему відкриття мережі військкоматів у Генічеську, Новій Каховці, Каховці та інших населених пунктах області.

Про це повідомляє так звана адміністрація Херсонської області, яку сформували окупанти.

Читайте також:

Окупанти хочуть відкрити військкомати на Херсонщині — деталі

Гауляйтери стверджують, нібито на Херсонщині розпочато практику добровільної реєстрації громадян у військові облікові списки. При цьому представник окупаційної влади наполегливо спростовує інформацію, яка розповсюджується певними ЗМІ про примусову мобілізацію, назвавши її недостовірною.

Басюк також зазначив, що військові пенсіонери скоро зможуть претендувати на свої соціальні виплати, розмір яких у середньому становитиме близько 30 тисяч рублів.

скріншот
Повідомлення адміністрації Херсонської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії ув'язнені, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік. За це відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

Також ми писали, що в Росії приватна військова компанія, яку підтримує держава, вперше намагається вербувати жінок у свої лави. Новобранців відправлятимуть на війну в Україні.

Додамо, у Росії продовжують мобілізувати чоловіків. На війну в Україну забирають понад 20 тисяч громадян РФ щомісяця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі