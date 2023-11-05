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Оккупационные власти Херсонской области намерены открыть военкоматы в регионе

5 ноября 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупационные власти Херсонской области намерены открыть военкоматы в регионе
Российские солдаты в Херсонской области. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Оккупационный сенатор в Херсонской области Константин Басюк сообщил о создании структуры военного учета в регионе в результате рабочей встречи с комиссаром военного управления. Так, оккупанты активно обсуждают тему открытия сети военкоматов в Геническе, Новой Каховке, Каховке и других населенных пунктах области.

Об этом сообщает так администрация Херсонской области, которую сформировали оккупанты.

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Гауляйтеры утверждают, якобы в Херсонской области начата практика добровольной регистрации граждан в военные учетные списки. При этом представитель оккупационной власти упорно опровергает информацию, распространяемую определенными СМИ о принудительной мобилизации, назвав ее недостоверной.

Басюк также отметил, что военные пенсионеры скоро смогут претендовать на свои социальные выплаты, размер которых в среднем составит около 30 тысяч рублей.

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Сообщение администрации Херсонской области. Фото: скриншот

Напомним, в России заключенные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет. За это будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.

Также мы писали, что в России частная военная компания, поддерживаемая государством, впервые пытается вербовать женщин в свои ряды. Новобранцев будут отправлять на войну в Украине.

Добавим, в России продолжают мобилизовать мужчин. На войну в Украину забирают более 20 тысяч граждан РФ ежемесячно.

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