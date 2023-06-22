Обмін полонених: РФ та Угорщина готують ІПСО проти України

Омбудсмен заявив, що РФ та Угорщина готують ІПСО проти України
Угорщина незаконно прийняла від Росії 11 військовополонених українців. І зараз, спільно з країною-агресором, готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) проти України, яка ніби то не хоче обмінюватися полоненими.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.
ІПСО проти України
За словами Лубінця, ІПСО має на меті дискредитувати українську владу, яка ніби то "не виявляє ініціативи" обмінюватися полоненими.
"Зараз вони, за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що нібито РФ готова віддавати українських військовополонених, але проблема — в Україні, що нібито немає ініціативи", — сказав він.
Водночас, омбудсмен стверджує, що українська сторона постійно передає списки полонених та готова провести обмін у форматі "всіх на всіх".
Про "обмін" полонених не знав ніхто, окрім РФ і Угорщини
Лубінець стверджує, що приймаючи українських полонених, Угорщина мала б попередити про це Україну та комітет Червоного Хреста. Однак, керівник місії МКЧХ в Україні підтвердив, що в організації не володіли такою інформацією.
"Я вважаю, що Угорщина порушила гуманітарне право, тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас були якісь гуманітарні підстави, то насамперед необхідно було проінформувати Україну. Треба було поінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста", — заявив Лубінець.
Українські полонені в Угорщині
Відомо, що потрапивши на територію Угорщини, полонені українці втрачають статус військовополонених. Однак, Угорщина продовжує блокувати до них доступ українських дипломатів та обмежувати їх свободу.
"Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм дали для спілкування з родичами. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі як військовополонені", — зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що передача українських військовополонених з Росії до Угорщини відбувалася без участі держави. У переговорах брали участь релігійні організації.