Обмін полонених: РФ та Угорщина готують ІПСО проти України

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Фото: google

Угорщина незаконно прийняла від Росії 11 військовополонених українців. І зараз, спільно з країною-агресором, готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) проти України, яка ніби то не хоче обмінюватися полоненими.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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ІПСО проти України

За словами Лубінця, ІПСО має на меті дискредитувати українську владу, яка ніби то "не виявляє ініціативи" обмінюватися полоненими.

"Зараз вони, за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що нібито РФ готова віддавати українських військовополонених, але проблема — в Україні, що нібито немає ініціативи", — сказав він.

Водночас, омбудсмен стверджує, що українська сторона постійно передає списки полонених та готова провести обмін у форматі "всіх на всіх".

Про "обмін" полонених не знав ніхто, окрім РФ і Угорщини

Лубінець стверджує, що приймаючи українських полонених, Угорщина мала б попередити про це Україну та комітет Червоного Хреста. Однак, керівник місії МКЧХ в Україні підтвердив, що в організації не володіли такою інформацією.

"Я вважаю, що Угорщина порушила гуманітарне право, тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас були якісь гуманітарні підстави, то насамперед необхідно було проінформувати Україну. Треба було поінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста", — заявив Лубінець.

Українські полонені в Угорщині

Відомо, що потрапивши на територію Угорщини, полонені українці втрачають статус військовополонених. Однак, Угорщина продовжує блокувати до них доступ українських дипломатів та обмежувати їх свободу.

"Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм дали для спілкування з родичами. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі як військовополонені", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що передача українських військовополонених з Росії до Угорщини відбувалася без участі держави. У переговорах брали участь релігійні організації.