Обмен пленных: РФ и Венгрия готовят ИПСО против Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: google

Венгрия незаконно приняла от России 11 военнопленных украинцев. И сейчас, совместно со страной-агрессором, готовит информационно-психологическую операцию (ИПСО) против Украины, которая будто бы не хочет обмениваться пленными.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

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ИПСО против Украины

По словам Лубинца, ИПСО имеет цель дискредитировать украинские власти, которые якобы "не проявляют инициативы" обмениваться пленными.

"Сейчас они, по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации властей Украины, Координационного штаба по обращению с военнопленными, что якобы РФ готова отдавать украинских военнопленных, но проблема — в Украине, что якобы нет инициативы", — сказал он.

В то же время омбудсмен утверждает, что украинская сторона постоянно передает списки пленных и готова провести обмен в формате "всех на всех".

Об "обмене" пленных не знал никто, кроме РФ и Венгрии

Лубинец утверждает, что принимая украинских пленных, Венгрия должна была предупредить об этом Украину и комитет Красного Креста. Однако руководитель миссии МККК в Украине подтвердил, что в организации не владели такой информацией.

"Я считаю, что Венгрия нарушила гуманитарное право, потому что нельзя просто взять с территории РФ и забрать военнопленных. Даже если у вас были какие-то гуманитарные основания, то, прежде всего, необходимо было проинформировать Украину. Надо было проинформировать Международный комитет Красного Креста", — заявил Лубинец.

Украинские пленные в Венгрии

Известно, что, попав на территорию Венгрии, пленные украинцы теряют статус военнопленных. Однако Венгрия продолжает блокировать к ним доступ украинских дипломатов и ограничивать их свободу.

Мы пытаемся установить с ними контакт. Мы знаем, где они находятся. Мы не понимаем позиции Венгрии, почему до сих пор наших дипломатов к ним не допустили. Фактически они находятся в изоляции. У них ограниченный круг общения. У них забрали мобильные телефоны, которые им дали для общения с родственниками. Да, мы знаем, что к некоторым смогли приехать родственники, однако детали нам не известны, как и то, почему эти граждане Украины, находясь на территории Венгрии, фактически находятся в таком положении как военнопленные", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что передача украинских военнопленных из России в Венгрию проходила без участия государства. В переговорах участвовали религиозные организации.