ООН оприлюднила дані, скільки цивільних українців РФ стратила з початку війни

Наслідки звірства росіян проти цивільних українців. Фото: google.com

Організація Обʼєднаних Націй оприлюднила новий звіт щодо терористичних звірств російських військових. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгення РФ стратила 77 цивільних осіб під час увʼязнення та насильно затримала 864 українців.

Про це повідомляє ООН.

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Насильницькі затримання цивільних українців

ООН провела понад тисячу інтервʼю з потерпілими, свідками та іншими особами щодо терористичних вчинків від російських окупантів. Організація повідомила, що вони задокументували 864 окремі випадки свавільного затримання з боку Російської Федерації, багато з яких також становили насильницькі зникнення.

"Цивільних осіб часто затримували під час так званої "фільтрації" на окупованій території за їхню уявну підтримку України, їхній статус колишніх українських військовослужбовців або їхні передбачувані політичні переконання чи приналежність. Серед них були представники місцевої влади, волонтери-гуманітарії, представники громадянського суспільства, священники та вчителі", — зазначили в установі.

Страта цивільних

ООН задокументувала незасуджену страту 77 цивільних осіб під час їх свавільного затримання Російською Федерацією.

"Російські збройні сили, правоохоронні та пенітенціарні органи масово застосовували тортури та жорстоке поводження з ув’язненими цивільними особами. Більшість опитаних нами сказали, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках – сексуального насильства. Тортури застосовувалися, щоб змусити жертв зізнатися в допомозі українським збройним силам, змусити їх співпрацювати з окупаційною владою або залякати осіб з проукраїнськими поглядами", — повідомили в ООН.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН внесла Росію до переліку ганьби за вбивства дітей в Україні. За інформацією організації, лише в 2022 РФ вбила 136 дітей. В ООН додали, що російська армія покалічила 518 дітей та здійснила 480 нападів на школи та лікарні. Також російські окупанти використувавали 91 дитину як живий щит.