ООН обнародовала данные, сколько гражданских украинцев РФ казнила с начала войны

Последствия зверства россиян против украинцев. Фото: google.com

Организация Объединенных Наций обнародовала новый отчет о террористических зверствах российских военных. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ казнила 77 гражданских лиц во время заключения и насильственно задержала 864 украинца.

Об этом сообщает ООН.

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Насильственные задержания гражданских украинцев

ООН провела более тысячи интервью с потерпевшими, свидетелями и другими лицами по поводу террористических поступков от российских оккупантов. Организация сообщила, что они задокументировали 864 частных случая произвольного задержания со стороны Российской Федерации, многие из которых также составляли насильственные исчезновения.

"Гражданских часто задерживали во время так называемой "фильтрации" на оккупированной территории за их воображаемую поддержку Украины, их статус бывших украинских военнослужащих или их предполагаемые политические убеждения или принадлежность. Среди них были представители местной власти, волонтеры-гуманитарии, представители гражданского общества, священники и учителя", — отметили в учреждении.

Казнь гражданских

ООН задокументировала осужденную казнь 77 гражданских лиц во время их произвольного задержания Российской Федерацией.

"Русские вооруженные силы, правоохранительные и пенитенциарные органы массово применяли пытки и жестокое обращение с заключенными гражданскими лицами. Большинство опрошенных нами сказали, что подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых случаях - сексуальному насилию. помощи украинским вооруженным силам, заставить их сотрудничать с оккупационными властями или запугать лиц с проукраинскими взглядами", — сообщили в ООН.

Напомним, ранее мы писали, что ООН внесла Россию в список позоров за убийства детей в Украине. По информации организации, только в 2022 году РФ убила 136 детей. В ООН добавили, что российская армия покалечила 518 детей и совершила 480 нападений на школы и больницы. Также российские оккупанты использовали 91 ребенка как живой щит.