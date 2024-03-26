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ООН підтвердила страту щонайменше 32 українських військовополонених впродовж останньої зими

26 березня 2024 23:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Страта українських військових - ООН підтвердила щонайменше 32 таких смерті
Боєць ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

ООН оприлюднила 38-й звіт про ситуацію з правами людини в Україні. Місія задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених за період з 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року. Експерти зазначили, що це "більше, ніж у попередні періоди".

Звіті щодо "ситуації з правами людини в Україні" опубліковано на сайті Організації.

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Страта українських військових — що відомо

Ці 32 страти сталися у 12 окремих інцидентах. Це значно більше, ніж за будь-який попередній період, наголошують в організації. Управління Верховного комісара ООН з прав людини перевірило три інциденти, у яких російські військові стратили сімох українських захисників.

Крім того, експерти провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, яких нещодавно звільнили з полону, і встановили, що більшість з них зазнала сексуального насильства.

Також вони розповіли, що російські військові та посадовці катують полонених, зокрема застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його.

"Більшість військовополонених також згадують про страждання від неспроможності спілкуватись зі своїми родинами, а також відсутність задовільного харчування та медичної допомоги", — додала Белль.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора використають штучний інтелект для того, щоб доводити воєнні злочини російських окупантів. Загалом Україна використовує сучасні технології для документування та розслідування таких справ.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна припиняти постачання допомоги Україні, бо Росія має програти у цій війні. Якщо ж підтримка припиниться, Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.

ЗСУ
страта
військові
військові злочини
війна в Україні
Росія

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