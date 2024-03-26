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ООН подтвердила казнь по меньшей мере 32 украинских военнопленных за последнюю зиму

26 марта 2024 23:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Казнь украинских военных - ООН подтвердила по меньшей мере 32 таких смерти
Боец ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

ООН обнародовала 38 отчет о ситуации с правами человека в Украине. Миссия задокументировала достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных за период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. Эксперты отметили, что это "больше, чем в предыдущие периоды".

Отчеты по "ситуации с правами человека в Украине" опубликованы на сайте Организации.

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Эти 32 казни произошли в 12 отдельных инцидентах. Это значительно больше, чем за любой предыдущий период, отмечают в организации. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проверило три инцидента, в которых российские военные казнили семерых украинских защитников.

Кроме того, эксперты провели интервью с 60 украинскими военными, которых недавно освободили из плена, и установили, что большинство из них подверглись сексуальному насилию.

Также они рассказали, что российские военные и чиновники пытают пленных, в частности, применяют избиения, электрический ток, заставляют долго находиться в неудобном положении, угрожают расстрелом или имитируют его.

"Большинство военнопленных также упоминают о страданиях от несостоятельности общаться со своими семьями, а также отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи", — добавила Белль.

Напомним, в Офисе генерального прокурора используют искусственный интеллект для того, чтобы доказывать военные преступления российских оккупантов. В целом, Украина использует современные технологии для документирования и расследования таких дел.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нельзя прекращать поставки помощи Украине, потому что Россия должна проиграть в этой войне. Если же поддержка прекратится, Путин будет безнаказанно продолжать свои агрессивные планы.

ВСУ
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Россия

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